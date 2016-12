*09:24JST 3674 オークファン 877 +38

一時952円まで急伸。ディーエヌエー2432の会社分割によりB to Bマーケットプレイス「DeNA BtoB market(BBM事業)」を承継するNETSEAを子会社化すると発表している。BBM事業は、サプライヤー数、バイヤー数、商品数において国内有数のB to B卸モールを展開している。今回の買収について、同社は市場規模300兆円の新たなドメインであるB to B市場への本格参入を果たすことに繋がるとしている。

《HK》