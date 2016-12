*10:44JST 4970 東洋合成 865 カ

ストップ高買い気配。先週末の引け後、DILI(薬物性肝障害)予測試験用Ready to use 3D ヒト肝細胞培養プレート『Cell-ableR for DILI with PXB-cellsR』の商業用発売を発表している。これまでは大臣確認申請中であり、共同研究用途のみに限定し同プレートの提供を行っていたが、このたび申請元が認可を取得したようだ。バイオ分野への展開に対する期待感などが高まる格好に。

《KS》