*13:37JST 6177 AppBank 1027 +150

ストップ高。米Appleが現地時間9月7日にスペシャルイベント「See you on the 7th」を開催するが、新型「iPhone7」発表への期待から、iPhone向けのゲームやアプリ情報の提供、関連グッズやアクセサリの販売を手掛ける同社に物色が向かっているもよう。また、前日にソフトバンクが、スマートフォンゲーム「Pokemon GO」において米Niantic, Inc.とパートナーシップ契約を締結したと発表したことも、関連銘柄として関心を高めたようだ。

《HK》