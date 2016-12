*13:23JST 6177 AppBank 1257 +162

急反発。米Appleが現地時間9月7日10時(日本時間8日2時)にスペシャルイベント「See you on the 7th」を開催する予定となっており、新型スマートフォン「iPhone7」を発表するとみられている。iPhone向けのゲームやアプリ情報の提供、関連グッズやアクセサリの販売を手掛けるAppBankなど、iPhone関連とされる銘柄に発表を先取りする物色が向かっているようだ。

《HK》