*10:53JST 3851 日本一S 1218 +28

一時1261円まで急伸。海外のインディー(独立系)タイトルを日本向けに発売する新規プロジェクト「日本一 Indie Spirits」を立ち上げたと発表している。海外のインディータイトルを中心に、面白く、斬新なタイトルを発掘し、国内移植、販売をしていくという。第1弾として、「Nidhogg」「Back to Bed」「Emily Wants to Play」の3タイトルの配信を予定している。

《HK》