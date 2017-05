*14:14JST 6191 エボラブルA 2920 +160

後場急伸。同社のベトナム法人であるEvolable Asia Co., Ltd.がグリー3632とジョイントベンチャー「GREVO Co., Ltd.(グレボ)」を設立すると発表している。Evolable Asia Co., Ltd.が61%、グリーが39%を出資する。従来、グリーはEvolable Asia Co., Ltd.のホーチミン拠点にてブラウザゲームやスマートフォンゲームアプリの開発・運用を行っていた。今回、グリーがベトナムでの拠点を拡充し、開発等の業務内容をさらに広げるという。

《HK》