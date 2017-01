*08:39JST ティー・ワイ・オー---インドネシア最大規模の広告会社とジョイントベンチャーを設立

ティー・ワイ・オー4358は1日、インドネシアの広告会社「The First Edition」代表のUli氏と、合弁会社を設立することについて合意したと発表。設立日は2015年7月の予定で、成長著しいインドネシアの広告市場においてシェア拡大を目指す。



設立新会社は「PT TYO FIRST EDITION」で、出資割合は同社が51%、Uli氏が49%。The First Editionの事業を順次継承していくほか、現地広告主やインドネシアにおける日系企業との取引拡大を目指す。なお、本件は日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施する「サービス産業個別企業支援事業」において、広告サービスの第1号成功案件となる。



ティー・ワイ・オーは、TV-CMの企画・制作をはじめ、ブランディングやWebを中心としたデジタル広告、スマートフォンアプリなど、あらゆる広告コンテンツの企画・制作を手掛けているクリエイティブ・エージェンシー。「TYO グループ中期経営計画2013」では、海外事業の新規展開及び2018年7月期までに海外事業の売上目標40億円を掲げている。





《AK》