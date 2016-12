*11:08JST ソフトバンク・テクノロジー---米マイクロソフトのクラウド向けに電子証明書による新セキュリティサービス開始

ソフトバンク・テクノロジー4726は20日、クラウドメールサービスの「Office365」と認証基盤を連携させるオリジナルサービス「ADFS on Cloud」において、新たなクライアント証明書オプションの提供を開始すると発表。



「ADFS on Cloud」は、クラウド基盤をプラットフォームとして利用し、マイクロソフトのOffice 365をアクティブディレクトリと連携させ、シングルサインオンとアクセス制御を行う。今回、新たに提供を開始する「クライアント証明書オプション」は、「ADFS on Cloud」において、従来のIP制御に加えて、端末を特定したコントロールを可能にするサービス。クラウドやモバイルの利用が進展するなかで、外出先など社外からOffice 365を利用する際に利便性を損なうことなく、セキュリティと生産性の向上を実現できるとしている。



ソフトバンク・テクノロジー4726は、ソフトバンクグループのICT(情報通信技術)事業会社。Office365の導入ユーザー数は30万を超えており、大企業向け導入実績でトップ。また、「ADFS on Cloud」は2012年のサービス提供開始以来、累計15万ユーザー以上に利用されている。







《FA》