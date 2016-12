*09:49JST 白鳩--- The Grace of Beauty「Floraコレクション」を発売、クリスマス商戦を照準に販売拡大目指す

白鳩3192は11日、高価格帯ラインのプライベートブランド「COMUSE(コミューズ)」からThe Grace of Beauty「Flora(フローラ)コレクション」を10日より発売したと発表。同社が2015年3月から開始した「The Grace of Beauty(美の恵み)神話シリーズ」の第3弾で、クリスマスシーズンに向け、大人の女性をターゲットに販売の拡大を目指す。



同社はハイブランドメーカーの品揃えを拡充する一方、採算性の高いプライベートブランドやコラボ商品の販売を強化している。プライベートブランド及びコラボ商品の売上構成比を2015年8月期21.8%から、2016年8月期は25.0%まで高めていくようだ。



同社は、1965年創業で、下着通販サイト「京都発インナーショップ白鳩」を運営。登録会員数は222万人を超え、取扱メーカー数167社、取扱ブランド数92ブランド、商品数8,534アイテムを販売。2016年8月通期については、売上高が前期比16.6%増の41.93億円、営業利益が同0.4%増の1.60億円で着地。



2016年8月期の業績は売上高で前期比9.9%増の46.09億円、営業利益で同34.2%増の2.14億円を見込む。





