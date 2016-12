*07:54JST ユニリタ---ITベンチマーク診断のクラウドサービス「SLR® on Cloud」の提供を開始

ユニリタ3800は21日、スクウェイブ(所在地:東京都港区)とともにITベンチマーク診断のクラウドサービス「SLR® on Cloud(エスエルアール・オン・クラウド)」の提供を開始することを発表した。



「SLR® on Cloud」は、国内企業約100 社に導入されているIT可視化ベンチマークサービス「SLR®」のIT投資診断のメニューを、ユニリタのクラウドサービス「CloudGear(クラウド・ギア)」上にSaaSとして構築するもの。「CloudGear」は、本サービスのプラットフォームとして、複数の企業の利用におけるユーザ認証、サービス監視などをマルチテナントで提供する機能を備えている。



「SLR® on Cloud」は、自社のIT投資に関するデータを 入力するだけで同業種、同規模企業とのIT投資比較を行うことができる、業界初のIT投資ベンチマーク診断のクラウドサービスとなる。利用企業は、IT投資の視点からの最適な事業戦略の構築を行うことができるとしており、両社は利用企業の更なる拡大を図る考え。







