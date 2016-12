*15:55JST 【今週の注目トピック(2)】話題のテーマ『Pokmon GO Plus、Azure、小児病院でポケモンGOが活躍』など





■ポケモンGO、20日にも日本で配信開始、マクドナルドと提携も(7/20)



【Pokmon GO Plus】

日本マクドナルドホールディングス2702は、大ヒット中のモバイルゲーム「ポケモンGO」の日本配信で提携し、ゲームの鍵を握るロケーションとして自社店舗を提供する予定だ。事情を知る複数の関係者の話として、米紙WSJが報じている。ポケモンGO専用デバイス「Pokmon GO Plus」の発売を控えていることもあり、対象銘柄に変化がみられる可能性がある。





2702日本マクドナルドホールディングス {ロケーションへの期待}

6875メガチップス {Wii U・ニンテンドー3DS等にLSIを提供}

3652ディジタルメディアプロフェッショナル {ウエアラブル端末向け部品}

6750エレコム {モバイルバッテリー}





−−−−−−−−−−−−−−−−−−−





■ソフトバンク孫氏、ARM買収「たかが3兆円」(7/20)



【IoT】

ソフトバンクグループは7月18日、英半導体大手のARMを約3兆3000億円(240億ポンド)で買収すると発表。ARMは昨年1年間に約150億個のチップを出荷。売上高は去年1791億円15億ドル)。これがIoTになれば10倍100倍規模で成長すると。





6778アルチザネット {移動体通信のテスターで高いシェア}

6754アンリツ {中長期戦略で5Gを成長ドライバと}

8226理経 { 5G対応のアナライザーを手掛けるEMITE社と提携}

9739日本システム {IoT/M2Mプラットフォーム「Toami(トアミ)」}

6634ネクスグループ {ZMPとの連携、IoT/M2M通信モジュールなど}





−−−−−−−−−−−−−−−−−−−





■マイクロソフト社、Azureの売上が大幅に伸びる(7/20)



【Azure】

米国マイクロソフト社は第4四半期の決算を発表した。その中で “Intelligent Cloud”事業(Azureクラウドプラットフォーム、サーバーソフトウエア関連製品を含む)の売上高は7%増の67億ドルとなり、Azureの利用が大幅に伸長したことでAzureの売上高は102%増となったもよう。今回の決算内容を受けて、Azure関連銘柄に物色が入る可能性がある。



4726ソフトバンク・テクノロジー{マイクロソフトAzureを活用「SBTクラウド」}

6836ぷらっとホーム{Microsoft Azure Certified for IoT認定デバイス}

2354安川情報システム{Microsoft Azure Certified for IoT認定デバイス}





−−−−−−−−−−−−−−−−−−





■海外、小児病院で子供たちの生活にポケモンGOが活躍(7/20)



【ポケモンGO】

ミシガン小児病院で気落ちした子供たちにベッドから出て歩いてもらうために、ポケモンGOが用いられていると一部メディアが伝えている。患者に歩いてもらう事を推奨するために、とても楽しい方法だと。





7974任天堂 {ARポケモンゲーム「Pokmon Go」}

6750エレコム {モバイルバッテリー}

6752パナソニック {超小型リチウムイオン電池}





−−−−−−−−−−−−−−−−−−





■中国、日系車に対する反感が消えつつある(7/20)



【自動車】

反日感情を理由に、日系車は購入しないと決意している消費者も存在するという中国だが、近年は日系車の売れ行きが回復してきていると中国メディアが伝えている。「中国人の消費がより理性的になった」という点を指摘。また、「多くの家庭が望むのは、安くて使いやすく、低燃費で故障が少ない車である」と伝えている。





7201日産自動車 {クロスオーバー、トラック、SUV}

7203トヨタ自動車 {SUV「ハイランダー」「RAV4」}

7267ホンダ {小型トラック}

5985サンコール {トヨタ、ホンダ向け精密部品}

5989エイチワン {ホンダ向け車体部品}





−−−−−−−−−−−−−−−−−−









《TM》