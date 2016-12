*12:23JST いちご2337---「JPX日経インデックス400」構成銘柄に選定

いちご2337は5日、「JPX日経インデックス400」構成銘柄として選定されたと発表した。



同社は、2016年2月期末を最終年度とした中期経営計画「Shift Up 2016」において、「JPX日経インデックス400への組み入れ」を目標として掲げていたが、今回の選定により「Shift Up 2016」に掲げたすべての目標の実現を果たした。



また、同社は、2017年2月期よりスタートした新中期経営計画「Power Up 2019」においても、2019年8月まで「JPX日経インデックス400」に継続的に組み入れられること、選定銘柄における総合スコア上位200社にランキングされることという目標を設定しており、選定における定量的な指標の達成をはじめ、株主価値の最大化を目指した経営に尽力したいとしている。







