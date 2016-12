*15:12JST ディー・エル・イー---台湾に続くアジア展開、東京ガールズコレクションをインドネシアで開催決定

ディー・エル・イー3686は15日、同社孫会社のW mediaが、フジテレビジョン協力、日本貿易振興機構(JETRO)共催のもと、2017年1月12日にインドネシアのジャカルタで「TGC Night in JAKARTA 2017 produced by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC Night in JAKARTA 2017)」を開催すると発表。



TGC(東京ガールズコレクション)は、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに、2005年8月から年2回開催。これまでTGCは北京、パリ、香港、シンガポール、タイ、台湾などアジアを中心に海外での開催も定期的に行っており、直近では12月10日に、台湾の台北にて開催されている。



次回開催地のインドネシアは、2.5億人と世界第4位の人口で、平均年齢29.9歳の若年層が中心の人口構成。同社としても、消費市場として今後一層の拡大を期待し、インドネシア市場進出の第一歩として「TGC Night in JAKARTA 2017」に取り組む。



今回のイベントは、総務省の放送コンテンツ海外展開総合支援事業の一環として、フジテレビジョン及びフジクリエイティブコーポレーションが共同で制作。インドネシア最大のメディアコングロマリット Media Nusantara Citra グループ傘下のテレビ局であるGlobal TVで放送している現地若年層に向けたオリジナル番組「KAWAII-JEPANG」とのプロモーション連携により実現。



同社も、日本のガールズカルチャーのアジア市場への展開の一助を担うべく推進する考え。JETROとの連携によるビジネスマッチングの機会創出や、現地小売店でのテストマーケティングとしてのポップアップショップの展開も予定している。







