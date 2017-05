*12:03JST エボラブルアジア---ベトナム法人とグリーが共同出資でジョイントベンチャー設立を発表

エボラブルアジア6191は20日、同社のベトナム法人であるEvolable Asia Co., Ltd.がグリー3632とジョイントベンチャー「GREVO Co., Ltd.(グレボ)」を設立すると発表。Evolable Asia Co., Ltd.が61%、グリーが39%を出資する。



今回のジョイントベンチャーの設立により、グリーの持つゲーム企画・開発ノウハウと同社ベトナム法人のITオフショア開発のノウハウを生かし、より質の高い開発をスピード感をあげて実施していく考え。



同社では、1年後にタイトル数20タイトル、人数100名、初年度売上高2.5億円を目標としている。







