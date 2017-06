*13:12JST オウケイウェイヴ---ソニーマーケティングのリスクマネジメントパッケージを提供

オウケイウェイヴ3808は21日、ソニーマーケティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:河野 弘)が「リスクマネジメントパッケージ」の提供を企業向けに開始するにあたり、その情報プラットフォームとして、同社のFAQシステム「OKBIZ. for FAQ」が採用されたと発表。また、同時に「リスクマネジメントパッケージ」をFAQシステムの活用手法のひとつとして、同社での販売を2017年7月より開始する。



「OKBIZ. for FAQ」は、米国最大のヘルプデスク業界団体HDIと共同で策定した「FAQ Management」に準拠し、独自の特許技術(特許第4512103号)を保有するFAQシステムである。「FAQ」(よくある質問とその回答)を活用して、顧客からのお問い合わせへの対応業務の平準化と効率化を図ることで、サポートコストの削減を実現するとともに、CS(顧客満足度)の向上や売上の促進を支援するソリューションである。国内の400社を超える企業・自治体に採用され、FAQシステム販売シェア No.1を長年維持している。



ソニーマーケティングでは「リスクマネジメントパッケージ」の提供にあたり、同サービスの知的財産を整理し、顧客に対し効率的に提供するための手段として、FAQシステムに着目。情報検索性、サイト運用性が市場にて高く評価されている「OKBIZ. for FAQ」をサービス提供の情報基盤として活用するとしている。



《MW》