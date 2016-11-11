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１１日午前１０時１２分ごろ、熊本県熊本で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地は熊本地方、震源の深さは約１０キロ。マグニチュード（Ｍ）４・２と推定される。津波の心配はない。
各地の主な震度は次の通り。
震度４＝熊本、宇城豊野（熊本）▽震度３＝玉名天水、菊池旭志、宇土新小路、上天草、宇城、合志竹迫、西原、益城木山（熊本）▽震度２＝柳川（福岡）島原有明（長崎）八代、菊池、あさぎり（熊本）宮崎（宮崎）長島伊唐島（鹿児島）▽震度１＝大牟田、久留米（福岡）佐賀（佐賀）島原下折橋（長崎）人吉、芦北、球磨（熊本）日田市役所（大分）都城、西都、高千穂（宮崎）など【共同通信】
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