元法相の奥野誠亮氏が死去

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政界のタカ派論客として知られた元法相の奥野誠亮（おくの・せいすけ）氏が１６日午後７時１０分、老衰のため、死去した。１０３歳。奈良県出身。近親者のみで密葬を行う。喪主は自民党衆院議員の長男信亮（しんすけ）氏。自民党が１７日、発表した。後日、お別れの会を執り行う予定。
１９３８年に旧内務省に入り、自治省財政局長、事務次官などを経て、６３年の衆院選で初当選した。当選１３回を重ね、文相、法相、国土庁長官を歴任。２００３年に９０歳で政界を引退した。
日本人の歴史観、憲法観は米国の占領政策と社会主義にゆがめられたとし、「先の戦争は東亜の安定と自存自衛が目的」と主張。【共同通信】
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