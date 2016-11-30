照強ら３人が新十両に

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日本相撲協会は３０日、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月８日初日・両国国技館）の番付編成会議を開き、阪神大震災が起きた１９９５年１月１７日に兵庫県洲本市の病院で生まれた照強（２１）＝本名福岡翔輝、兵庫県出身、伊勢ケ浜部屋＝ら新十両３人を含む十両昇進力士５人を発表した。
他の新十両は、昨年の実業団横綱の坂元改め大奄美（２３）＝本名坂元元規、鹿児島県出身、追手風部屋＝と力真（２１）＝本名久保田樹、熊本県出身、立浪部屋。
再十両は２人で、若乃島（３２）＝本名再田史也、鹿児島県出身、芝田山部屋＝と希善龍（３１）＝本名亀井貴司、香川県出身、木瀬部屋＝だった。【共同通信】
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