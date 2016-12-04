競馬、サウンドトゥルーが優勝

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第１７回チャンピオンズカップ（４日・中京１１Ｒ１８００メートルダート１５頭、Ｇ１）６番人気のサウンドトゥルー（大野拓弥騎乗）が１分５０秒１で制し、中央Ｇ１初勝利を飾るとともに１着賞金９７００万円を獲得した。地方と合わせＧ１で２勝目。
払戻金は単勝が１５９０円、枠連が（２）―（５）で５２０円、馬連が（２）―（８）で１３９０円、馬単が（８）―（２）で４８００円、３連複が（２）―（４）―（８）で１万１１８０円、３連単が（８）―（２）―（４）で８万５９８０円、ワイドは（２）―（８）が４９０円、（４）―（８）が３４２０円、（２）―（４）が１５３０円。【共同通信】
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