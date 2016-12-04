競馬、サウンドトゥルーが優勝

第１７回チャンピオンズカップ（４日・中京１１Ｒ１８００メートルダート１５頭、Ｇ１）６番人気のサウンドトゥルー（大野拓弥騎乗）が１分５０秒１で制し、中央Ｇ１初勝利を飾るとともに１着賞金９７００万円を獲得した。地方と合わせＧ１で２勝目。