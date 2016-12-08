社会人野球ベストナイン発表

日本野球連盟は８日、今年の社会人表彰選手を発表し、ベストナインに都市対抗大会でトヨタ自動車の優勝に貢献した佐竹功年投手らを選んだ。佐竹は最多勝利投手賞、最優秀防御率賞にも輝いた。首位打者賞は打率４割５分７厘の東向誠（ＪＲ九州）、最多打点賞は関本憲太郎（日本通運）。最多本塁打賞は該当者なしだった。

ベストナインは次の通り。

投手 佐竹▽捕手 山内（東京ガス）▽一塁手 佐藤（ヤマハ）▽二塁手 田中（日立製作所）▽三塁手 南（東邦ガス）▽遊撃手 源田（トヨタ自動車）▽外野手 多木（トヨタ自動車）矢幡（ヤマハ）菅野（日立製作所）▽指名打者 林（富士重工）