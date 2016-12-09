野球賭博、胴元の元組員に有罪

プロ野球などで賭博を開いたとして、賭博開帳図利罪に問われた指定暴力団山口組系元組員酒井良昌被告（３７）に、東京地裁は９日、懲役１年６月、執行猶予３年（求刑懲役１年６月）の判決を言い渡した。プロ野球巨人の笠原将生元選手（２５）＝賭博開帳図利ほう助などの罪で有罪確定＝らの事件に絡み、警視庁に逮捕された。

伊藤ゆう子裁判官は「犯行は常習的で賭博の規模も小さくないが、暴力団を抜けて更生に向けた生活を送っている」と述べた。

判決によると、山口組系組幹部の男（４３）＝賭博開帳図利罪で起訴＝らと共謀、１４年３～１０月のプロ野球と高校野球計２２試合で賭博を開いた。