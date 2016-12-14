東証、５日連続で高値更新

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１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は、終値で５営業日続けて今年の最高値を更新した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表を控えて模様眺めのムードが強く、前日終値を挟んでもみ合った後、円相場の落ち着きを支えにわずかに上昇して取引を終えた。
終値は前日比３円０９銭高の１万９２５３円６１銭で、７営業日続伸となった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１・５６ポイント安の１５３８・６９。出来高は約２０億４５００万株。
前日の欧米株高を好感する買い注文が入った半面、過熱感から利益を確定する売りも出て、平均株価は朝方から取引終盤まで一進一退の値動きを続けた。【共同通信】
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