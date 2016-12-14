クラブＷ杯鹿島決勝へ、日本勢初

Domestic |
サッカーのクラブワールドカップ（Ｗ杯）第３日は１４日、大阪・市立吹田スタジアムで２試合が行われ、準決勝でＪ１王者の鹿島（開催国枠）が南米代表のナシオナル・メデジン（コロンビア）を３―０で破り、６度目の出場の日本勢で初となる決勝進出を果たした。
大会初出場の鹿島は前半３３分に土居がＰＫを決めて先制し、後半にも相手の反撃をしのいだ終盤に遠藤、鈴木が得点して快勝した。１８日の決勝で、１５日に日産スタジアムで行われるアメリカ（メキシコ）―レアル・マドリード（スペイン）の勝者と対戦する。
５位決定戦はアジア代表の全北（韓国）がアフリカ代表を４―１で下した。【共同通信】
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文