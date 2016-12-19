予算総額９７兆４５００億円

Domestic |
政府は１９日、２０１７年度予算案の全容を固めた。一般会計総額を１６年度当初予算に比べて７３００億円増やして過去最大の９７兆４５００億円とする。安倍政権が重視する防衛費に加え、外交戦略の要となる政府開発援助（ＯＤＡ）を増額。地域経済の活性化を目指し、観光庁予算は過去最大の２１０億円を確保した。円安による企業業績の回復に期待し、税収は１１００億円多い５７兆７１００億円を見込んだ。
この日は麻生太郎財務相と関係閣僚が最終的な折衝を行い、経験を積んだ保育士の賃上げ上積みや、給付型奨学金の一部先行実施が決まった。与党とも調整した上で２２日に閣議決定する。【共同通信】
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
モンテパスキ救済策の不安
伊政府の救済策では、今後の経済動向次第でモンテ・パスキの不良債権が増加するリスクが拭えないと野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文