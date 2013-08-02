7月の米非農業部門雇用者数は＋16.2万人、失業率7.4％＝労働省

［２日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 July June (Prev) May (Prev) 非農業部門雇用者増減 162 188 195 176 195 （単位：1000人） 失業率（％） 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 平均週間労働時間 34.4 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.6 40.8 40.9 40.7 40.8 ─残業時間 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 時間当たり賃金（ドル） 23.98 24.00 24.01 23.90 23.91 増減率（％） -0.1 0.4 業態別雇用者数増減（単位：1000人） July June (Prev) May (Prev) 民間部門合計 161 196 202 187 207 財生産 4 8 8 -4 0 建設 -6 8 13 -1 7 製造 6 -3 -6 -5 -7 サービス 157 188 194 191 207 卸売 13.7 7.0 11.3 7.3 8.3 小売 46.8 39.7 37.1 32.6 26.9 輸送・保管 4.6 0.7 -5.1 -5.7 -6.8 情報 9 -4 -5 3 1 金融取引 15 13 17 7 6 専門職 36 61 53 70 65 人材派遣 7.7 16.2 9.5 26.8 23.6 レジャー・接客 23 57 75 43 69 政府 1 -8 -7 -11 -12 家計調査 July June May（単位：1000人） 労働人口増減 -37 177 420 就業者増減 227 160 319 失業者増減 -263 17 101 Ｕ‐６失業率（％）＊ July June May 14.0 14.3 13.8 長期失業者（27週間以上） July June May （単位：1000人） 4,246 4,328 4,357 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +184,000 民間部門雇用者数 +189,000 失業率 7.5 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）