6月の米非農業部門雇用者数は＋19.5万人、失業率7.6％＝労働省

［５日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 June May (Prev) April (Prev) 非農業部門雇用者増減 195 195 175 199 149 （単位：1000人） 失業率（％） 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.9 40.8 40.8 40.7 40.7 ─残業時間 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 時間当たり賃金（ドル） 24.01 23.91 23.89 23.89 23.88 増減率（％） 0.4 0.1 業態別雇用者数増減（単位：1000人） June May (Prev) April (Prev) 民間部門合計 202 207 178 188 157 財生産 8 0 -1 -17 -15 建設 13 7 7 -7 -2 製造 -6 -7 -8 -7 -9 サービス 194 207 179 205 172 卸売 11.3 8.3 7.9 3.8 3.9 小売 37.1 26.9 27.7 22.4 19.9 輸送・保管 -5.1 -6.8 -3.9 6.5 5.9 情報 -5 1 3 -9 -7 金融取引 17 6 4 14 9 専門職 53 65 57 69 60 人材派遣 9.5 23.6 25.6 20.8 26.4 レジャー・接客 75 69 43 60 39 政府 -7 -12 -3 11 -8 家計調査 June May April（単位：1000人） 労働人口増減 177 420 210 就業者増減 160 319 293 失業者増減 17 101 -83 Ｕ‐６失業率（％）＊ June May April 14.3 13.8 13.9 長期失業者（27週間以上） June May April （単位：1000人） 4,328 4,357 4,353 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +165,000 民間部門雇用者数 +175,000 失業率 7.5 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）