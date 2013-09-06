8月の米非農業部門雇用者数は＋16.9万人、失業率7.3％＝労働省

［６日 ロイター］ - 米労働省が発表した雇用統計は以下のとおり。 Aug July (Prev) June (Prev) 非農業部門雇用者増減 169 104 162 172 188 （単位：1000人） 失業率（％） 7.3 7.4 7.4 7.6 7.6 平均週間労働時間 34.5 34.4 34.4 34.5 34.5 製造業労働時間 40.8 40.7 40.6 40.9 40.8 ─残業時間 3.4 3.2 3.2 3.4 3.4 時間当たり賃金（ドル） 24.05 24.00 23.98 24.00 24.00 増減率（％） 0.2 0.0 業態別雇用者数増減（単位：1000人） Aug July (Prev) June (Prev) 民間部門合計 152 127 161 194 196 財生産 18 -17 4 6 8 建設 0 -3 -6 10 8 製造 14 -16 6 -7 -3 サービス 134 144 157 188 188 卸売 8.4 11.6 13.7 6.5 7.0 小売 44.0 48.8 46.8 45.3 39.7 輸送・保管 12.0 -13.9 4.6 2.4 0.7 情報 -18 13 9 -7 -4 金融取引 -5 17 15 11 13 専門職 23 32 36 64 61 人材派遣 13.1 8.1 7.7 19.1 16.2 レジャー・接客 27 13 23 43 57 政府 17 -23 1 -22 -8 家計調査 Aug July June（単位：1000人） 労働人口増減 -312 -37 177 就業者増減 -115 227 160 失業者増減 -198 -263 17 Ｕ‐６失業率（％）＊ Aug July June 13.7 14.0 14.3 長期失業者（27週間以上） Aug July June （単位：1000人） 4,290 4,246 4,328 エコノミスト予想（ロイター調査） 非農業部門雇用者増減 +180,000 民間部門雇用者数 +180,000 失業率 7.4 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours ＊U6：（完全失業者＋縁辺労働者＋経済情勢のためにパートタイムで就業している者） ／（労働力人口＋縁辺労働者）