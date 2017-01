6月の米卸売在庫は‐0.2％、卸売売上高は＋0.4％＝商務省

[9日 ロイター] - 米商務省が発表した卸売在庫・売上高は以下のとおり。 (季節調整後) 増減(%) June May (Prev) June13/12 在庫合計 -0.2 -0.6 -0.5 2.9 耐久財 unch -0.3 -0.3 4.3 自動車 -1.5 -0.4 unch -2.6 業務用機器 1.4 0.1 0.3 7.7 コンピュータ機器 2.1 0.5 0.2 13.3 機械 0.6 -0.5 -0.7 8.8 非耐久財 -0.3 -1.1 -0.8 0.7 石油 1.9 0.3 0.7 6.6 売上合計 0.4 1.5 1.6 5.6 耐久財 1.1 0.2 0.3 5.4 自動車 0.5 2.6 3.0 5.3 業務用機器 0.9 -0.3 -0.1 1.8 コンピュータ機器 1.5 0.5 0.3 2.7 機械 0.7 0.2 0.4 13.1 非耐久財 -0.2 2.7 2.8 5.8 石油 5.3 1.4 1.1 7.7 (10億ドル) June May (Prev) June'12 在庫合計 499.68 500.49 500.87 485.61 耐久財 306.93 307.06 306.99 294.27 自動車 48.54 49.30 49.48 49.84 非耐久財 192.75 193.42 193.89 191.33 売上合計 425.88 424.18 424.57 403.24 耐久財 197.02 194.91 195.11 186.92 自動車 34.68 34.52 34.67 32.94 非耐久財 228.86 229.27 229.46 216.32 June May (Prev) June'12 対売上高在庫比率 1.17 1.18 1.18 1.20 エコノミスト予想(ロイター調査) 卸売在庫 +0.4 pct