6月の米輸入物価は‐0.2％、輸出物価は‐0.1％＝労働省

［１１日 ロイター］ - 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） June May (Prev) June'13/12 全輸入 -0.2 -0.7 -0.6 0.2 石油 0.2 -2.0 -2.0 2.9 非石油 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5 食品・飼料・飲料 -1.2 0.4 0.4 unch 工業供給品 -0.3 -1.7 -1.7 1.1 資本財 -0.1 unch 0.0 -0.5 自動車・同部品 -0.3 -0.3 -0.2 -0.4 消費財（自動車除く） -0.1 -0.3 -0.3 unch June May (Prev) June'13/12 全輸出 -0.1 -0.5 -0.5 0.8 農業 0.6 1.1 1.0 9.3 非農業 -0.2 -0.7 -0.7 -0.3 食品・飼料・飲料 0.6 0.8 0.8 8.4 工業供給品 -0.4 -1.6 -1.7 -0.5 資本財 unch -0.1 -0.1 0.6 自動車・同部品 unch -0.1 -0.1 0.4 消費財（自動車除く） -0.1 -0.1 0.0 -1.5 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 unchanged 輸出物価 -0.1 pct