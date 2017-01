5月の米鉱工業生産指数は変わらず、設備稼働率は77.6％＝ＦＲＢ

[14日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)が発表した鉱工業生産統計は 以下のとおり。 (季節調整後、%) May April March May13/12 鉱工業生産 UNCH -0.4 0.2 1.6 前回発表 -0.5 0.3 鉱工業生産指数 98.7 98.6 99.1 May April March May'12 設備稼働率 77.6 77.7 78.1 77.8 前回発表 77.8 78.3 May April March May13/12 最終製品 UNCH -0.5 0.4 1.5 消費財 -0.1 -0.7 0.6 事務機器 0.2 -0.3 UNCH 非工業供給品 -0.3 -1.0 UNCH 建設供給品 -0.2 -1.2 -1.2 資材 0.2 -0.2 0.1 2.1 製造業 0.1 -0.4 -0.3 1.7 耐久財 0.2 -0.4 -0.2 自動車・部品 0.7 -0.4 1.5 非耐久財 0.1 -0.3 -0.4 鉱業 0.7 1.1 -0.5 4.8 公益事業 -1.8 -3.2 5.0 -3.6 ハイテク産業生産 0.8 1.5 0.6 3.7 鉱工業生産(ハイテク除く) UNCH -0.5 0.2 1.5 鉱工業生産(自動車・部品除く) UNCH -0.4 0.1 1.4 自動車組立(100万台、年率) 11.04 11.00 10.96 May April March May'12 設備稼働率 製造業 75.8 75.8 76.2 75.8 耐久財 75.9 75.9 76.4 自動車・部品 75.6 75.1 75.5 非耐久財 77.3 77.3 77.6 鉱業 88.2 87.9 87.2 87.6 公益事業 77.3 78.7 81.3 81.2 エコノミスト予想(ロイター調査) 鉱工業生産 +0.2 pct 設備稼働率 77.9 pct