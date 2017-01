5月の米住宅着工件数は＋6.8％、許可件数は‐3.1％＝商務省

[18日 ロイター] - 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。 (季節調整後、年率、前月比、%) May Apr Mar May 13/12 住宅着工 6.8 -14.8 3.7 28.6 住宅着工許可 -3.1 12.9 -6.5 20.8 (単位:1000戸) May Apr Mar May 2012 住宅着工件数 914 856 1,005 711 住宅着工許可件数 974 1,005 890 806 着工 1戸建て住宅 599 597 623 515 集合住宅 315 259 382 196 許可 1戸建て住宅 622 614 599 499 集合住宅 352 391 291 307 エコノミスト予想(ロイター調査) 住宅着工 950,000 unit rate 住宅着工許可 975,000 unit rate