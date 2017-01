6月の米中古住宅販売は前月比‐1.2％＝全米リアルター協会

[22日 ロイター] - 全米リアルター協会(NAR)が発表した中古住宅販売戸 数は以下のとおり。 (季節調整後、年率) (100万戸) June May MayPrev Apr June'12 販売戸数 5.08 5.14 5.18 4.97 4.41 1戸建て 4.50 4.55 4.60 4.38 3.93 コンドミニアム/コープ 0.580 0.590 0.580 0.590 0.480 (前月比、%) June May MayPrev June13/12 販売戸数 -1.2 3.4 4.2 15.2 1戸建て -1.1 3.9 5.0 14.5 コンドミニアム/コープ -1.7 0.0 -1.7 20.8 June May MayPrev Apr June'12 価格中央値(1000ドル)214.2 203.1 208.0 191.8 188.8 在庫(100万戸) 2.190 2.150 2.220 2.150 2.370 供給(カ月分) 5.2 5.0 5.1 5.2 6.4 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 5.25 mln unit rate