再送-米新規失業保険申請件数は34.6万件、前週は35.5万件＝労働省

Markets |
(画面に正しく表示されなかったため再送します。) ［２７日 ロイター］ - 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。 （失業保険・Rは修正値） Insured Unemployment Week Ended Initial Claims 4-Week Avg. Continued Claims rate (pct) 06/22/13 346,000 345,750 N/A N/A 06/15/13 355,000-R 348,500-R 2,965,000 2.3 06/08/13 336,000 345,750 2,966,000-R 2.3 06/01/13 346,000 352,500 2,991,000 2.3 05/25/13 357,000 348,000 2,971,000 2.3 05/18/13 344,000 340,500 3,002,000 2.3 05/11/13 363,000 340,000 2,923,000 2.3 05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3 エコノミスト予想 申請件数: 345,000 受給総数: 2.950 mln
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文