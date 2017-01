5月米消費者信頼感指数は76.2、前月は69.0＝コンファレンス・ボード

[28日 ロイター] - 米大手民間調査機関のコンファレンス・ボード(CB)が 発表した消費者信頼感指数は以下のとおり。 エコノミスト予想は71.0。 (1985年=100、季節調整済) May April Rev From March 消費者信頼感指数 76.2 69.0 68.1 61.9 現況指数 66.7 61.0 60.4 59.2 期待指数 82.4 74.3 73.3 63.7 現況指数(%) 業況 May April Rev From March 良い 18.8 17.5 17.2 16.4 悪い 26.0 27.6 28.1 29.1 普通 55.2 54.9 54.7 54.5 雇用 十分 10.8 9.7 9.8 9.5 不十分 53.1 53.4 53.1 55.1 就職困難 36.1 36.9 37.1 35.4 6カ月先の期待(%) 業況 May April Rev From March 改善 19.2 17.2 16.9 15.0 悪化 12.1 14.8 15.1 17.7 横ばい 68.7 68.0 68.0 67.3 雇用 改善 16.8 14.3 14.2 13.0 悪化 19.7 21.8 22.4 26.0 横ばい 63.5 63.9 63.4 61.0 収入 増加 16.6 16.8 16.8 14.6 減少 15.3 15.9 16.0 17.7 横ばい 68.1 67.3 67.2 67.7 インフレ率(季節調整前) 平均 May April Rev from March 5.3 5.5 5.5 5.8 *調査は米国内の約5000世帯を対象に実施。