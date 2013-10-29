9月の米卸売物価指数は‐0.1％、コア指数は＋0.1％＝労働省

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［２９日 ロイター］ - 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとおり。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） Sept Aug Sept13/12 July 完成品 -0.1 0.3 0.3 unch 食品・エネルギーを除くコア 0.1 unch 1.2 0.1 消費者食品 -1.0 0.6 1.4 unch エネルギー全体 0.5 0.8 -2.7 -0.2 完成品指数（Ｘ） 197.3 198.1 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） 1.0 -1.7 8.4 -3.9 ガソリン -0.1 2.6 -9.8 -0.8 ヒーティング・オイル 6.0 -5.7 -6.0 2.4 たばこ製品（Ｘ） unch unch 3.0 unch 乗用車 0.3 -0.5 -1.4 -1.1 資本財 0.3 -0.1 0.9 unch 処方せん薬 -1.5 0.2 5.1 1.0 中間製品 0.1 unch -0.5 unch 食品・エネルギーを除く 0.1 0.2 0.9 -0.3 工業原材料 unch 0.2 -0.3 -0.4 建設資材 0.4 0.2 2.0 unch エネルギー製品 0.3 0.6 -4.3 0.3 原材料 0.5 -2.7 0.3 1.2 食品・エネルギーを除く（Ｙ） -1.0 -0.4 -6.4 -0.3 食品・飼料 -0.4 -4.2 -4.5 -1.1 非食品材料 1.0 -1.8 3.4 2.7 エネルギー原材料（Ｚ） 2.0 -2.7 9.8 4.0 石油（Ｘ） 3.3 -1.2 7.9 10.6 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ +0.2 pct コアＰＰＩ +0.1 pct
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