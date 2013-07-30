7月米消費者信頼感指数は80.3、前月は82.1＝コンファレンス・ボード

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［３０日 ロイター］ - 米大手民間調査機関のコンファレンス・ボード（ＣＢ）が発表した消費者信頼感指数は以 下のとおり。 エコノミスト予想は８１．４。 （１９８５年＝１００、季節調整済） July June Rev From May 消費者信頼感指数 80.3 82.1 81.4 74.3 現況指数 73.6 68.7 69.2 64.8 期待指数 84.7 91.1 89.5 80.6 現況指数（％） 業況 July June Rev From May 良い 20.9 19.4 19.1 19.1 悪い 24.5 24.9 24.9 26.0 普通 54.6 55.7 56.0 54.9 雇用 十分 12.2 11.3 11.7 9.9 不十分 52.3 51.6 51.4 53.7 就職困難 35.5 37.1 36.9 36.4 ６カ月先の期待（％） 業況 July June Rev From May 改善 19.1 21.4 20.3 18.7 悪化 11.2 11.1 11.4 12.2 横ばい 69.7 67.5 68.3 69.1 雇用 改善 16.5 19.7 19.6 16.3 悪化 18.1 16.1 16.1 20.0 横ばい 65.4 64.2 64.3 63.7 収入 増加 15.3 15.9 15.2 15.6 減少 13.8 14.2 14.4 15.3 横ばい 70.9 69.9 70.4 69.1 インフレ率（季節調整前） 平均 July June Rev from May 5.5 5.5 5.5 5.3 ＊調査は米国内の約５０００世帯を対象に実施。
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