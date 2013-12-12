訂正-（発表者側の申し出）碧 ：単体、13年9月期当期利益7,300万円38.1％増、14年9月予想利益9,600万円30.8％増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2013年9月期 (2012年10月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年9月期実績 12年9月期実績 14年9月期予想 売上高（百万円） 914 692 1,104 (+32.1 %) (+11.1 %) (+20.8 %) 営業利益（百万円） 109 91 174 (+19.4 %) (+31.9 %) (+59.4 %) 経常利益（百万円） 104 91 168 (+14.3 %) (+35.7 %) (+61.5 %) 当期利益（百万円） 73 53 96 (+38.1 %) (+67.9 %) (+30.8 %) １株利益（円） 125.33 90.76 172.73 希薄後ＥＰＳ（円） 125.05 １株年間配当（円） 10.00 0.00 １株Q2配当（円） 0.00 0.00 １株Q4配当（円） 10.00 0.00