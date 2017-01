Ｃ・シーンがお笑い番組に出演へ、いじられ役に

[ロサンゼルス 5日 ロイター] 米ケーブルテレビ局のコメディ・セントラルは5日、お笑い番組「ロースト」シリーズにチャーリー・シーン(45)を迎えると発表した。放送予定は9月19日。

「ロースト」は、毎回違うゲストを迎え、そのゲストをジョークにして笑いをとる番組。同局のケント・アルテルマン氏は「チャーリーは番組で禁句はないと断言したので、怖い気もする」と述べた。一方のシーンは「番組に火を付ける時が来た。素晴らしいものになる」と語っている。

シーンは、一連の不祥事により人気テレビドラマ「チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ」を降板させられてからは、「My Violent Torpedo of Truth: Defeat is Not an Option(原題)」と題したトークショーの全米ツアーを行ったりしていた。