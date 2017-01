Ｃ・シーンがホームコメディーに主演へ、人気映画のリメーク

[ロサンゼルス 18日 ロイター] 米俳優チャーリー・シーンは18日、新しいホームコメディー番組でテレビ界に復帰するとの報道について、事実であると認めた。

テレビ番組「Anger Management(原題)」は2003年に公開された映画「Anger Management(邦題「N.Y.式ハッピー・セラピー」)のリメークで、シーンはアダム・サンドラーが演じた主役を演じる。

同番組での主演を引き受けた理由について、シーンは「真面目に怒りの対処法(アンガー・マネジメント)に取り組む男性を演じるのは、自分にとってチャレンジかもしれないけれど、素晴らしいコンセプトだと思った」とコメントした。

同番組を後援し映画もプロデュースしたジョー・ロス氏は「『Anger Management』をやるのにチャーリー・シーン以外に適役はいない」とし、「チャーリーはその才能とコメディーセンスで、今でもホームコメディーの担い手として一流だ」と述べた。

シーンは、一連の不祥事により人気テレビドラマ「チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ」を降板させられてからは、「My Violent Torpedo of Truth: Defeat is Not an Option(原題)」と題したトークショーの全米ツアーを行うなどしていた。