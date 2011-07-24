北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが２４日にまとめた７月２２日─２４日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
順位
1 (*) Captain America: The First Avenger... ６５８０万ドル
2 (1) Harry Potter: Deathly Hallows Pt. 2.. ４８１０万ドル
3 (*) Friends with Benefits ................１８５０万ドル
4 (2) Transformers: Dark of the Moon....... １２００万ドル
5 (3) Horrible Bosses ..................... １１７０万ドル
6 (4) Zookeeper ........................... ８７０万ドル
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