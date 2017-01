Ａ・ジョリーにサラエボの映画祭で特別賞、涙のスピーチ

[サラエボ 30日 ロイター] 1992─95年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を舞台にした映画を監督した米女優アンジェリーナ・ジョリーが30日、パートナーである米俳優ブラッド・ピットとともに同地で行われた映画祭の閉会式に予告なしに出席し、同映画祭の特別賞を受賞した。

ジョリーは観客からスタンディング・オベーションを受けながら、観客に対し「(拍手を)止めてくれなければ涙が出てしまう」とコメント。「今回映画祭に出席できてとても光栄に思う」と述べたほか、声を震わせながら「(会場に向かう途中の車の中で)ブラッドに自分が泣いてしまわないか心配」と伝えていたことも明かした。

ジョリーの初監督作品「In the Land of Blood and Honey(原題)」は今年12月に公開予定。ジョリーはこれまで、映画の内容についてセルビア人の男とボスニア人の女のラブストーリーと明かしている。