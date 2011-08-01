北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが３１日にまとめた７月２９日─３１日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
順位
1 (*) Cowboys & Aliens .................... ３６２０万ドル
1 (*) The Smurfs .......................... ３６２０万ドル
3 (1) Captain America: The First Avenger... ２４９０万ドル
4 (2) Harry Potter: Deathly Hallows Pt. 2.. ２１９０万ドル
5 (*) Crazy, Stupid, Love ................. １９３０万ドル
6 (3) Friends with Benefits ............... ９３０万ドル
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