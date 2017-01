北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが7日にまとめた7月12日─14日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (1) Rise of the Planet of the Apes ...... 2750万ドル

2 (*) The Help ............................ 2550万ドル

3 (*) Final Destination 5.................. 1840万ドル

4 (2) The Smurfs........................... 1350万ドル

5 (*) 30 Minutes or Less................... 1300万ドル

6 (3) Cowboys & Aliens .................... 760万ドル