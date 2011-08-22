北米映画興行収入トップ10

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映画スタジオの推計に基づきロイターが７日にまとめた８月１９日─２１日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
順位
1 (2) The Help ................................ ２０５０万ドル
2 (1) Rise of the Planet of the Apes .......... １６３０万ドル
3 (*) Spy Kids: All the Time in the World ..... １２００万ドル
4 (*) Conan the Barbarian...................... １０００万ドル
5 (*) Fright Night............................. ８３０万ドル
6 (4) The Smurfs............................... ８００万ドル
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