北米映画興行収入トップ10

映画スタジオの推計に基づきロイターが7日にまとめた8月26日─28日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (1) The Help ................................ 1430万ドル

2 (*) Columbiana .............................. 1030万ドル

3 (*) Don't Be Afraid of the Dark ............. 870万ドル

4 (2) Rise of the Planet of the Apes........... 870万ドル

5 (*) Our Idiot Brother........................ 660万ドル

6 (3) Spy Kids: All the Time in the World...... 570万ドル