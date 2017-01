北米映画興行収入＝「The Help」が2週連続で首位キープ

[ロサンゼルス 28日 ロイター] 映画スタジオの推計に基づく26日―28日の北米映画興行収入ランキングは、米公民権運動時代を描いたベストセラー本の映画化作品「The Help(原題)」が、1430万ドル(約11億円)で2週連続の首位となった。

ただ、米東海岸を襲ったハリケーン「アイリーン」の影響で、ニューヨークなど大都市で映画館の休館が相次ぎ、映画情報サイト「ハリウッド・ドット・コム」によると、今週末の興収は前年同期比で23%下回った。

「The Help」の配給元であるウォルト・ディズニーによると、南部ミシシッピ州に暮らす白人女性と黒人使用人らとの物語を描いた同作品は、公開3週目で累計興収を9660万ドルに伸ばした。

初登場作品では、アクション映画「Columbiana(原題)」が1030万ドルで2位、ホラー映画「Don't Be Afraid of the Dark(同)」が870万ドルで3位に入るなどした。