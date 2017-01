Ａ・ジョリー「秘密の結婚プランない」、新たな養子縁組も否定

[ロサンゼルス 30日 ロイター] 米女優アンジェリーナ・ジョリーが、米誌バニティ・フェアのインタビューに応じ、妊娠や新たな養子を迎える予定も「秘密の結婚プラン」もないとして、家族に関するうわさを否定した。

インタビューでジョリーは、初監督作品となるボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を舞台にした映画「In the Land of Blood and Honey(原題)」にも言及。脚本を最初にパートナーの米俳優ブラッド・ピットに読んでもらったところ、「そんなに悪くないよ」との感想が返ってきたと明かした。

またジョリーは、監督を務めることについてピットが「悪夢のような監督になる」と思っていたと冗談交じりに話したが、ピットが作品に対するアドバイスを送るなどのサポートをしてくれたとも語った。

ただ、「どんな女性にも共通すると思うけれど、(アドバイスの)ほとんどを聞き入れ、少し反論した。彼はとても協力的だったが、愛する人と批評家とを区別することは難しい。彼は公正なジャッジはできないと思う」と述べた。