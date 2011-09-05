情報ＢＯＸ：野田内閣の副大臣と政務官

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［東京 ５日 ロイター］ 政府は５日午後、臨時閣議を開き、野田内閣の副大臣と政務官を決定した。各府省の副大臣と政務官は以下の通り。
●内閣府
副大臣 石田勝之、後藤斎、中塚一宏
政務官 阿久津幸彦、大串博志、園田康博
●総務
副大臣 黄川田徹、松崎公昭
政務官 福田昭夫、主濱了、森田高
●法務
副大臣 滝実
政務官 谷博之
●外務
副大臣 山口壮、山根隆治
政務官 中野譲、加藤敏幸、浜田和幸
●財務
副大臣 五十嵐文彦、藤田幸久
政務官 三谷光男、吉田泉
●文部科学
副大臣 奥村展三、森ゆうこ
政務官 城井崇、神本美恵子
●厚生労働
副大臣 牧義夫、辻泰弘
政務官 藤田一枝、津田弥太郎
●農林水産
副大臣 筒井信隆、岩本司
政務官 仲野博子、森本哲生
●経済産業
副大臣 牧野聖修、松下忠洋
政務官 北神圭朗、柳澤光美
●国土交通
副大臣 奥田建、松原仁
政務官 津川祥吾、津島恭一、室井邦彦
●環境
副大臣 横光克彦
政務官 高山智司
●防衛
副大臣 渡辺周
政務官 下条みつ、神風英男
●首相補佐官
末松義規（東日本大震災復興対策担当）
手塚仁雄（政治主導による政策運営および国会対策担当）
長島昭久（外交および安全保障担当）
本多平直（内政の重要政策に関する省庁間調整担当）
水岡俊一（政治主導による政策運営および国会対策担当）
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