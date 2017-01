マイケルとの思い出語るツアーを来年開催へ、ファンと質疑応答も

[ロサンゼルス 5日 ロイター] 米プロデューサーのデービッド・ゲスト氏や故マイケル・ジャクソンさんの兄ティトさんらは5日、マイケルさんの思い出を語るツアーを来年3月に英国で開始すると発表した。

「A Jackson Named Michael: Remembering a Legend(原題)」と題されたこのツアーには、ジャクソン5でマイケルさんと一緒に活動したティトさんや、友人だった米歌手デニース・ウィリアムスさんらが参加する予定。出演者がマイケルさんの曲を歌ったり、思い出を語ったりするほか、観客との質疑応答の時間が設けられるという。

ゲスト氏は「ショーの大半は、これまで明かされなかったマイケルのエピソードを語ることに費やされる」と、声明で語った。

マイケルさんを追悼するイベントとしては、同じくゲスト氏が製作したドキュメンタリー映画「Michael Jackson: The Life of an Icon(原題)」がこの10月にリリースされるほか、ファンから中止を求められている追悼コンサートも同月に控えている。