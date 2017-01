9・11跡地、グラウンド・ゼロと呼ぶべきではない＝ＮＹ市長

[ニューヨーク 6日 ロイター] 米ニューヨーク市のブルームバーグ市長は6日、2001年9月11月に米同時多発攻撃で崩壊したワールドトレードセンター(WTC)跡地を「グラウンド・ゼロ」ともはや呼ぶべきではないと語った。

市長はWTC跡地があるロウアーマンハッタンの再生計画についてのスピーチの中で、「グラウンド・ゼロとして知られるようになった場所で起きたことを忘れることはない。絶対に。ただその場所を今、『The World Trade Center and the National September 11 Memorial and Museum』と呼ぶときが来た」と述べた。

グラウンド・ゼロとはもともと核実験の「爆心地」を指す言葉。

また、ブルームバーグ市長はロウアーマンハッタンの再生について、「米国史上、最も素晴らしい再生を遂げた話の1つとして思い起こされるだろう」と語った。